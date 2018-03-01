FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кудрин: Увеличение к 2025 г ВВП на душу населения в 1,5 раза означает в среднем 6% в год


МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Увеличение ВВП на душу населения в РФ в 1,5 раза к середине следующего десятилетия предполагает, что средний рост экономики России будет составлять около 6% в год, считает экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Когда президент сказал рост в полтора раза на душу населения к середине десятилетия, это значит к 2024-2025 году, это средний темп роста означает около 6%. Это очень амбициозная задача, он поставил задачу - несколько выше, чем мы сегодня видим наличие факторов и даже результатов реформ", - сказал Кудрин.

При этом он отметил, что президент в своем послании Федеральному собранию говорил о необходимости прорывных и дерзостных реформ.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в четверг заявил, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ