Кудрин: Увеличение к 2025 г ВВП на душу населения в 1,5 раза означает в среднем 6% в год

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Увеличение ВВП на душу населения в РФ в 1,5 раза к середине следующего десятилетия предполагает, что средний рост экономики России будет составлять около 6% в год, считает экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Когда президент сказал рост в полтора раза на душу населения к середине десятилетия, это значит к 2024-2025 году, это средний темп роста означает около 6%. Это очень амбициозная задача, он поставил задачу - несколько выше, чем мы сегодня видим наличие факторов и даже результатов реформ", - сказал Кудрин.

При этом он отметил, что президент в своем послании Федеральному собранию говорил о необходимости прорывных и дерзостных реформ.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в четверг заявил, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза.