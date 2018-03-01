Кудрин: Рост экономики РФ выше среднемирового позволит иметь долю в мировом ВВП до 4%

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Темпы роста экономики РФ выше среднемировых позволят иметь долю в мировом ВВП до 4%, считает председатель совета ЦСР Алексей Кудрин.

"Я думаю, что ВВП еще будет долго служить как базовый, основной показатель в оценке развития разных государств... Сегодня Россия достигла около 3% (доли в мировом ВВП - ред.) Важно это или нет? Если мы будем иметь темпы экономического роста ниже среднемировых, то в ближайшие лет шесть мы станем (наша доля - ред.) примерно 2,7% ВВП. Если мы будем выше среднемировых, то у нас есть перспектива расти до 3,5%, и может быть в перспективе более дальней - до 4%. Для России это все-таки важно. Это будет определять внимание к России как к растущему рынку, как к рынку для инвестирования", - сказал Кудрин, выступая на заседании "Интеллектуального клуба PwC".