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Ростуризм напомнил россиянам о желтой лихорадке в Бразилии


Мировая экономика

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Ростуризм рекомендует россиянам при планировании поездок учитывать информацию о распространении желтой лихорадки в нескольких регионах Бразилии, сообщает российское ведомство в четверг.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на январь 2018 года, новый подъем заболеваемости зафиксирован в трех юго-западных штатах: Минас-Жерайс, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским гражданам, планирующим поездки в Бразилию, учитывать данную информацию. Ростуризм также призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию, информировать своих клиентов о необходимости наличия международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки", — говорится в сообщении.

Ряд бразильских компаний ужесточили контроль за наличием у выезжающих из страны пассажиров международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки при регистрации и посадке на рейс в страны, входящие в список ВОЗ, в частности, в Боливию, Венесуэлу, Колумбию, Коста-Рику, Кубу, Никарагуа, Панаму, Суринам, Эквадод. Проверки также ожидают тех, кто осуществлял пересадки в аэропортах Бразилии продолжительностью более 12 часов, сообщает Ростуризм со ссылкой на данные МИД России.

Желтая лихорадка — это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за десять дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.

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