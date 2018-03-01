Кудрин: Рост экономики РФ выше среднемирового позволит иметь долю в мировом ВВП до 4%

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МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Темпы роста экономики РФ выше среднемировых позволят иметь долю в мировом ВВП до 4%, считает председатель совета ЦСР Алексей Кудрин.

"Я думаю, что ВВП еще будет долго служить как базовый, основной показатель в оценке развития разных государств... Сегодня Россия достигла около 3% (доли в мировом ВВП - ред.) Важно это или нет? Если мы будем иметь темпы экономического роста ниже среднемировых, то в ближайшие лет шесть мы станем (наша доля - ред.) примерно 2,7% ВВП. Если мы будем выше среднемировых, то у нас есть перспектива расти до 3,5%, и может быть в перспективе более дальней - до 4%. Для России это все-таки важно. Это будет определять внимание к России как к растущему рынку, как к рынку для инвестирования", - сказал Кудрин, выступая на заседании "Интеллектуального клуба PwC".

При этом он отметил, что необходимы и другие, новые показатели, дополняющее ВВП, потому что показатель ВВП имеет недостатки для оценки нынешнего развития стран, новых моделей роста.

Он добавил что идет поиск комплексного показателя, который бы характеризовал жизнь общества, например, цели устойчивого развития, индекс инклюзивного развития Всемирного экономического форума, Индекс счастья и другие.

Кудрин добавил, что и те ключевые показатели, которые сегодня прозвучали в послании президента Федеральному собранию, также отражают этот мировой поиск, эту тенденцию.

Председатель совета ЦСР напомнил, что президент РФ Владимир Путин говорил о необходимости роста экономики России выше средних темпов, об увеличении ВВП на душу населения в полтора раза, о доведении средней продолжительности жизни до 80 и более лет, равенстве образовательных возможностей, снижении бедности, удвоении несырьевого экспорта, развитии инфраструктуры и человеческого капитала, увеличении расходов на здравоохранение и так далее.