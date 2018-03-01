Поставки носимых устройств в мире в 2017 г выросли на 10,3%, до 115,4 млн штук – IDC

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Мировые поставки носимых устройств (к числу которых, помимо "умных часов", относят шлем-дисплей, нательные камеры, Bluetooth-наушники, напульсники, спортивные часы и другие фитнес-устройства, а также "умную" одежду, обувь и аксессуары), по итогам 2017 года выросли на 10,3%, до 115,4 миллиона штук, говорится в исследовании аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

По итогам четвертого квартала показатель вырос на 7,7% в годовом выражении и достиг 37,9 миллиона штук.

"Мировой рынок носимых устройств продолжил расти как в четвертом квартале, так и в целом в 2017 году. Благодаря резкому росту объема поставок "умных часов", компания-производитель Apple AAPL обогнала конкурентов Fitbit и Xiaomi и стала лидером как за квартал, так и за весь год", - говорится в сообщении.

Американская компания Apple поставила за четвертый квартал 8 миллионов носимых устройств, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года. Ее доля на рынке за квартал составила 21% против 14,4% в четвертом квартале 2016 года. За весь 2017 год компания поставила 17,7 миллиона носимых устройств, что в 1,5 раза больше показателя за 2016 год, доля на рынке за год выросла до 15,3% с 10,8% годом ранее.

В первой тройке компаний по объему поставок носимых устройств за 2017 год также оказались китайская Xiaomi с 15,7 миллиона устройств (снижение на 0,3% за год), ее доля на рынке сократилась до 13,6% с 15% в 2016 году. Американская компания Fitbit поставила за минувший год 15,4 миллиона устройств (снижение на 31.6% к 2016 году), ее доля на рынке за год сократилась до 13,3% с 21,5% в 2016 году.

Как отметил директор по исследованиям команды Wearables в IDC Рамон Льямас (Ramon Llamas), темпы роста поставок носимых устройств за 2017 год замедлились – до роста на 10,3%, тогда как в 2016 году увеличение составило 27,3%. Эксперт пояснил, что снижения интереса потребителей к носимым устройствам нет, и данная тенденция никак не связана с этим.