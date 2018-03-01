РАЭК: Цифровые технологии в РФ должны стать национальным достоянием

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Цифровые технологии и цифровая экономика в РФ должны получить статус "национального достояния", считает глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что технологическое отставание в будущем неизбежно приведет к потере суверенитета. По его словам, тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед, а тех, кто не сможет этого сделать, эта волна захлестнет, утопит.

По словам президента, ближайшие годы станут основными для технологических изменений, это не связано с тем, кто победит на выборах. Кроме того, президент призвал в кратчайшие сроки разработать и постоянно обновлять передовую законодательную базу для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта.

По словам Плуготаренко, необходимо осознание на всех уровнях того, что цифровые технологии и цифровая экономика в России должны получить статус "национального достояния".

"Цифровые технологии и цифровая экономика в России должны получить статус "национального достояния" и вопросы стимулирования их развития должны войти во все стратегические программы и приоритетные направления развития страны", - сказал Плуготаренко РИА Новости.

СНЯТИЕ БАРЬЕРОВ

По его словам, построение цифровой экономики требует радикального пересмотра подходов к регулированию, и эксперты РАЭК считают необходимым снятие следующих существенных барьеров: отсутствие обязательных процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и технической экспертизы для законопроектов; зачастую бессистемный характер взаимоотношений с экспертным сообществом при формально существующих органах в виде различных экспертных/общественных советов.

Кроме того, указывает глава РАЭК, нередки случаи игнорирования отрицательных экспертных заключений, даже когда они являются обязательными для согласования в правительстве.

Плуготаренко отметил, что до последнего времени (с 2012 по 2016 годы) превалировала концепция "запретительного/охранительного регулирования сферы высоких технологий". По его словам, эксперты призывают к господдержке отрасли, которая может заключаться, в том числе, в законодательстве, стимулирующем ее развитие.

"Сегодня российская интернет?отрасль и представители связанных отраслей той самой цифровой экономики осознают, что из пассивного наблюдателя законодательных инициатив в ее отношении пора превращаться в проактивного создателя, модификатора нормативной базы для изменения тренда законотворчества с охранительно-запретительного на инновационно-стимулирующий", - сказал глава РАЭК.

НЕОБХОДИМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

По мнению Плуготаренко, необходимо разработать с участием всех заинтересованных сторон будущие концепции (до 2020 года и дальнейшую перспективу) регулирования таких явлений, как большие данные и искусственный интеллект, робототехника, автономные платформы и интернет вещей, блокчейн и ряд других.

Кроме того, по словам главы РАЭК, необходимы стимулирование и поддержка следующих направлений: импортозамещение, поддержка экспорта информационных технологий, обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в РФ, развитие инфраструктуры доступа и хранения данных.

Помимо этого, по мнению эксперта, необходима реформа налогообложения отрасли цифровых технологий, снижение уровня страховых взносов, а также стимулирование безналичных платежей и всех видов массовых цифровых коммуникаций и сервисов.

"При этом оценка регулирующего воздействия (этих актов – ред.) должна учитывать долгосрочные планы и прогнозы развития – на 10-20 лет", - сказал Плуготаренко.

По мнению Плуготаренко, при разработке законопроектов необходимо учитывать и международный опыт. "Мы не устаем говорить, что цифровая экономика – это глобальная экономика, и трансграничный характер будет проявляться все чаще. Поэтому необходимо учитывать международные концепции, проводить анализ того, как отечественное законодательство будет вписываться в мировую картину – отгородится от мира не получится. Особое внимание в связи с этим требуется к вопросам кибербезопасности, это вообще 100% приоритет", - сказал глава РАЭК.

Он напомнил, что в рамках программы "цифровая экономика" в ближайшее время планируется к принятию более 50 пакетов законодательных актов.

По его словам, эксперты РАЭК также готовы предложить полноценное создание проектного офиса в рамках реализации программы на базе созданного АНО "Цифровая экономика".

По задумке экспертов, такой проектный офис мог бы быть наделен следующими полномочиями: требовать обязательные финансово-экономические заключения и ОРВ на законопроекты; проводить техническую экспертизу проектов с привлечением специалистов. "В случае масштабных проектов, таких как "цифровой кодекс", необходима серьезная научная работа с опубличиванием результатов", - отметил глава РАЭК.