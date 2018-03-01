Независимая лаборатория помогла бы избежать спора Минска с РФ по продуктам - вице-премьер

МИНСК, 1 мар /ПРАЙМ/. Вице-премьер Белоруссии Михаил Русый заявил, что предотвратить возникновение споров Минска и Россельхознадзора по поводу качества белорусской сельхозпродукции могло бы создание независимой лаборатории, результаты исследований которой признавали бы все стороны.

Россельхознадзор ранее неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий. Затем ведомство запланировало с 26 февраля временно ограничить ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции, за исключением продукции в потребительской упаковке. Белорусская делегация во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым провела переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками молочной продукции. По их итогам Россельхознадзор отложил введение запрета с 26 февраля на 6 марта.

"Мы (белорусская и российская стороны) вырабатываем подходы, чтобы снимать эти вопросы (претензии к продовольствию) друг перед другом… У нас нет референтных лабораторий, а это - арбитр. Поэтому мы условились в самое короткое время (решить вопрос) и уже наработали подходы - какие стандарты, какие технологии, как отбирать (пробы), какая должна быть комплектация этих референтных лабораторий", - сказал Русый в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанному в четверг.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "буквально в 2019 году" такие референтные лаборатории начали работать.

Кроме того, продолжил вице-премьер, Минск и Москва считают целесообразным создание региональной независимой референтной лаборатории. "Надо, и нас поддерживают российские коллеги, … выходить на наше международное ветеринарное сообщество, на МЭБ (Международное эпизоотическое бюро), чтобы была аттестована, аккредитована в международном стандарте референтная лаборатория, которая не подчиняется никому", - сказал он. По крайней мере, подчеркнул Русый, такую лабораторию следует создать в рамках Союзного государства, однако есть целесообразность в расширении круга ее ответственности еще и на другие страны ЕАЭС, на Украину. "Где она будет - на территории России или Белоруссии - не столь важно. Главное, чтобы она была", - подчеркнул он.

Русый отметил, что наличие такой независимой лаборатории поможет снизить накал страстей по поводу поставок белорусского продовольствия в Россию.

Вице-премьер Белоруссии добавил, что также надо решить проблему наличия "на территории ЕАЭС фальсификата и суррогата". В качестве примера он привел "сметанный продукт", содержащий различные растительные масла, в частности, пальмовое, или "сырный продукт". При этом он обратил внимание на факты, когда "сырный продукт" неизвестного происхождения упаковывается как продукция белорусских производителей и выдается за белорусский сыр, а потом у Россельхознадзора возникают претензии к качеству якобы белорусской продукции. Русый подчеркнул, что от таких случаев страдает репутация добросовестных белорусских производителей.

Между тем, по его словам, Минск в инициативном порядке два года назад такой продукт уже запрещал на территории Белоруссии. "А нам говорят, что вы нарушаете рамки ЕАЭС… В этом году мы вынуждены еще один раз - через Минздрав - запретить его ввоз на территорию Белоруссии", - сообщил Русый.

Он рассказал, что введение аналогичного запрета возможно на территории всего ЕАЭС. "Вышли в Евразийскую экономическую комиссию с предложением, они поддержали, получили согласие Киргизии, Казахстана, Армении, Белоруссии, что этот товар должен попасть под действие ветеринарных служб, чтобы они видели, есть ли там молочный продукт. Если нет - его не надо ввозить. Ждем от наших российских коллег, они поддержат, и, я думаю, здесь тоже порядок наведем", - отметил Русый.