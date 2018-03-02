Арбитраж рассмотрит иск акционеров совхоза Ленина к компании, связанной с Грудининым

МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московской области проведет основные слушания по иску трех акционеров "Совхоза имени Ленина", требующих признать незаконной передачу принадлежавшей совхозу земли компании "ТТ Девелопмент", участником которой является директор совхоза Павел Грудинин.

Акционеры Иван, Тамара и Ольга Маркины в иске, поданном в интересах совхоза, оспаривают учредительный договор ООО "ТТ Девелопмент", а также сделку по внесению совхозом имени Ленина в уставный капитал "ТТ Девелопмент" двух земельных участков. Как следует из материалов дела, учредительный договор заключался между ЗАО "Совхоз имени Ленина", Алексеем Терещенко, Ильей Пименовым, Павлом Грудининым, Александром Федоровым, Николаем Свиридовским и Игорем Чикиным. Все они указаны в иске ответчиками.

Как пояснил в суде представитель Маркиных, учредительный договор был заключен в августе 2008 года, но истцы узнали о нем и, соответственно, об отчуждении принадлежавшей совхозу земли только в 2018 году из публикаций в СМИ. По мнению истцов, сделка по внесению двух земельных участков общей стоимостью около 1,1 миллиарда рублей в уставный капитал "ТТ Девелопмент" была сделкой с заинтересованностью, поскольку гендиректор совхоза Грудинин являлся одновременно одним из соучредителей новой фирмы.

Как заявил представитель истцов, сделка была совершена с нарушением порядка одобрения подобных сделок. По его словам, ни наблюдательным советом, ни советом директоров, ни общим собранием она не одобрялась. Истцы также заявляют, что "сделки были совершены тайно", акционеры о них не уведомлялись. По мнению истцов, оспариваемые сделки привели к возникновению убытков и нарушили их права как акционеров.

Представитель совхоза имени Ленина в суде иск не признал, заявив, что создание ООО "ТТ Девелопмент" было одобрено в установленном порядке. Он пояснил, что документы, подтверждающие одобрение, имеются, предоставит их суду и сторонам.

Суд на предварительных слушаниях 26 февраля удовлетворил ряд ходатайств истцов об истребовании доказательств, касающихся создания "ТТ Девелопмент" и оспариваемых сделок. Кроме того, суд привлек сыновей Павла Грудинина — Антона и Артема Грудининых, а также наследников Николая Свиридовского, являющихся участниками "ТТ Девелопмент" в настоящее время, к делу в качестве третьих лиц без самостоятельных требований.

По данным ЕГРЮЛ, участниками ООО "ТТ Девелопмент" с уставным капиталом 61 миллион рублей сейчас являются ЗАО "Совхоз имени Ленина" (доля 84%), Павел Грудинин (4%), Александр Федоров (4%), Владимир Свиридовский (0,7%), Екатерина Свиридовская (3,3%), Антон Грудинин (4%). Основным видом деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий.