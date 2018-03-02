Мосгорсуд проверит законность отказа в иске летчиков о лишении пилотских свидетельств

МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в пятницу проверит законность решения суда, который отклонил коллективный иск 10 пилотов к Росавиации из-за аннулирования их пилотских свидетельств, сообщили РИА Новости в суде.

Истцы требовали признать незаконным аннулирование пилотских свидетельств Федеральным агентством воздушного транспорта. Бабушкинский суд Москвы отклонил иск, но пилоты обратились в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Как ранее сообщил РИА Новости один из истцов Павел Семченко, Росавиация аннулировала пилотские свидетельства во внесудебном порядке, самовольно. При этом, по словам летчика, ведомство не предъявило претензий к качеству подготовки пилотов. В своих действиях агентство руководствовалось только собственными трактовками устаревших нормативно-правовых актов и не учитывало современное законодательство в сфере образования, считает Семченко.

По словам пилота, истцы проходили подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА).

Деятельность учебного заведения по подготовке пилотов была признана Копейским городским судом незаконной из-за отсутствия сертификата авиационного учебного центра. Росавиация аннулировала 47 свидетельств коммерческих пилотов, получивших подготовку в ЧЛУГА.