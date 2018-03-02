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Мэй расскажет об экономических приоритетах для Британии в переговорах по Brexit


Мировая экономика

ЛОНДОН, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Тереза Мэй представит пять основных пунктов, которых британское правительство намерено придерживаться в ходе экономических переговоров по Brexit. С речью под названием "Наше будущее сотрудничество" премьер-министр выступит в пятницу в резиденции лорда-мэра Сити Мэншен-хаус.

Первое, чего будут придерживаться британские власти - принятие и уважение Евросоюзом результатов референдума по Brexit при заключении сделки. "Это было голосование за контроль над нашими границами, законами и деньгами", - привели РИА Новости в канцелярии премьер-министра слова предстоящего выступления.

Во-вторых, новое соглашение, которое будет достигнуто с ЕС, должно выполняться обеими сторонами и не должно пересматриваться впоследствии. Третье - будущая сделка по Brexit должна защищать рабочие места и безопасность граждан. В-четвертых, новое соглашение должно соответствовать представлениям о том, какой будет Великобритания после выхода из ЕС: современной, открытой, толерантной, по-европейски демократической. И пятое - соблюдая все перечисленные пункты, соглашение должно "укрепить объединение наций и людей в Великобритании".

Ожидается, что премьер-министр озвучит конкретные требования по ряду отраслей экономики, которые станут принципиальными при заключении торговой сделки с ЕС.

Еврокомиссия в среду опубликовала проект соглашения о Brexit, который вызвал критику со стороны британского правительства. В частности, Мэй заявила, что в случае реализации этот вариант "подорвет внутренний рынок и структурную целостность Соединенного Королевства". Ожидается, что со своими аргументами по проекту Мэй выступит 5 марта.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о двухлетнем переходном периоде, который начнется после выхода Великобритании из ЕС.

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Brexit и его последствия

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