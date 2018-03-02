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Комитет конгресса нашел в соцсетях 9 тыс "российских" постов, касающихся энергетики США


Экономика / Мировая экономика

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Комитет палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям опубликовал доклад, обвиняющий российские структуры в манипулировании американским энергетическим рынком через социальные сети Facebook FB и Twitter.

Еще в октябре глава комитета Ламар Смит попросил компании предоставить информацию о покупке "российскими организациями" рекламы в соцсетях, направленной против добычи ископаемых видов топлива и фрекинга (технологии, применяемой при добыче сланцевой нефти).

Согласно докладу, между 2015 и 2017 годом в Twitter, Facebook и Instagram появилось более 9 тысяч "российских" сообщений, касающихся энергетической политики США.

"Россия использовала американские соцсети как часть своих скоординированных усилий по разрушению энергетического рынка США и влияния на их внутреннюю энергетическую политику", - говорится в докладе.

Ранее США не раз выражали обеспокоенность "чрезмерной зависимостью" Европы от российского газа. В качестве альтернативы Вашингтон активно продвигает свои более дорогостоящие для европейцев проекты поставки сжиженного газа. При этом прежняя администрация Барака Обамы, в отличие от нынешней, выступала за постепенное замещение ископаемых видов топлива новыми экологически чистыми источниками.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".

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