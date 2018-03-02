Роскачество проверит российскую и белорусскую сметану на безопасность

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Роскачество проверит почти 40 торговых марок сметаны из России и Белоруссии по 30 параметрам, сообщили РИА Новости в организации.

"Для участия в масштабной проверке специалисты закупили сметану жирностью 20% около 40 торговых марок российского и белорусского производства. Исследования пройдут по 30 показателям качества и безопасности, включая идентификационные признаки состава продукта, наличие искусственных добавок, качество сырья", - рассказали там, уточнив, что итоги будут опубликованы в апреле.

Исследовать будут продукт, произведенный в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; Туле, Рязани, Великом Новгороде, Белгороде; Краснодарском и Ставропольском краях; Ивановской, Калининградской, Воронежской, Владимирской, Вологодской, Тверской, Калужской, Рязанской, Тульской, Саратовской, Новосибирской, Самарской, Псковской, Свердловской областях; республиках Чувашия и Башкирия. Также специалисты проведут анализ сметаны из Бреста, Минска и Могилевской области Белоруссии.

Все образцы сметаны проверят на соответствие ГОСТу и техническому регламенту, а также собственному стандарту Роскачества, который устанавливает более жесткие требования к качественным характеристикам.

Кроме того, сметана, претендующая на "Знак качества", должна быть полностью свободна от расширенного перечня антибиотиков.

В ходе анализа продукта будет детально исследован его состав. Для этого эксперты в специализированных лабораториях проведут гистологические исследования на присутствие сои, крахмала и каррагинана, а также исследование жирно-кислотного состава и фитостеринов для выявления растительных жиров. Специалисты также исследуют сметану на соответствие заявленной массовой доле жира и изучат ее органолептические показатели.