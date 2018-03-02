Правительство РФ одобрило расширение Свободного порта Владивосток на порт Советская Гавань

ХАБАРОВСК, 2 мар /ПРАЙМ/. Правительство России одобрило законопроект о расширении территории Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, где находится морской порт Советская Гавань, сообщает Минвостокразвития РФ в пятницу.

Порты Ванино и Советская Гавань в Хабаровском крае расположены рядом, связаны инфраструктурой. Ранее на Ванинский муниципальный район был распространен режим Свободного порта, а на Совгаванский - нет.

"Правительство России одобрило и внесло в Государственную Думу законопроект о расширении территории Свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предложение о распространении режима СПВ в правительстве представил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

"Законопроект о расширении действия Свободного порта был разработан Минвостокразвития России по заявкам инвесторов. Уже сейчас таких потенциальных резидентов Свободного порта в Советской Гавани 15. Они планируют запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств. Среди проектов - предприятие по производству морепродуктов, лососевый рыбоводный завод, комплекс сортировки твердых коммунальных отходов, гидрометаллургический комбинат. Общий объем частных инвестиций предполагается более 54 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Волкова.

Отмечается, что при реализации этих проектов за восемь лет в бюджет страны поступит более 4,4 миллиардов рублей налогов и сборов. Будет создано более 1,8 тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время в режим Свободного порта входит 21 муниципальный район Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки. Статус резидента СПВ имеют 483 инвестора с объемом частных инвестиций 384 миллиарда рублей.