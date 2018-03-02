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Медведев подписал распоряжение по концессии для строительства Северного широтного хода


МОСКВА, 2 мар /ПРАЙМ/. Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, уполномочив Минтранс рассмотреть предложения о концессионном соглашении для строительства Северного широтного хода (СШХ), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно справке к документу, в рамках реализации проекта "Создание железнодорожного Северного широтного хода "Обская – Салехард – Надым – Хорей – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево" и железнодорожных подходов к нему" предусмотрено создание объектов на основе концессионного соглашения.

"Определить Минтранс России органом, уполномоченным на рассмотрение предложения общества с ограниченной ответственностью "СШХ" о заключении концессионного соглашения... в отношении предполагаемых к созданию объектов железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Обская - Салехард - Надым", - говорится в документе.

В апреле прошлого года Медведев сообщал, что разработан бизнес-план создания железнодорожного северного широтного хода и железнодорожных подходов к нему. Магистраль будет иметь протяженность в 700 километров, планируется, что она соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Сообщалось, что строительство Северного широтного хода запланировано на 2018-2022 годы. Прогнозируемый объем перевозок по железной дороге - 23,9 миллиона тонн в год (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).

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