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Президентом Армении избран кандидат от правящей Республиканской партии Саркисян


ЕРЕВАН, 2 мар - ПРАЙМ. Национальное собрание (парламент) Армении избрало в пятницу новым, четвертым по счету президентом страны кандидата от правящей Республиканской партии Армена Саркисяна, заявил в пятницу в ходе пленарного заседания глава счетной комиссии законодательного органа Гагик Меликян.

"За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10. Таким образом, он избран президентом Армении", — сказал Меликян. Всего проголосовал 101 депутат, один бюллетень признан недействительным.

Спикер парламента Ара Баблоян сообщил после оглашения итогов голосования, что новоизбранный глава государства вступит в должность 9 апреля.

После завершения президентского срока действующего главы Армении Сержа Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими. Ранее Саргсян, возглавляющий Республиканскую партию Армении (РПА), предложил на пост президента кандидатуру посла страны в Великобритании Саркисяна.

Саркисян стал единственным кандидатом. Подписи в его поддержку поставили 65 депутатов фракций правящей коалиции — Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". Для избрания президента были необходимы три четверти или 79 голосов депутатов из 105.

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