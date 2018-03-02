Пятьсот богатейших людей мира с начала недели потеряли $128 млрд из-за падения бирж США

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пятьсот богатейших людей мира с начала этой недели потеряли в общей сложности 128 миллиардов долларов на фоне падения фондовых рынков США, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Блумберг.

Биржи США закрыли торги четверга заметным снижением на фоне новостей о том, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. По итогам торгов индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,33%, до 2677,67 пункта, опустившись ниже своего 100-дневного скользящего среднего значения. Таким образом, за три дня индекс упал на 3,7%. Промышленный индекс Dow Jones на закрытии уменьшился на 1,68%, до 24608,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,27%, до 7180,56 пункта.

С начала недели среди богатейших людей мира самые большие убытки - 3,71 миллиарда долларов - получили американский предприниматель, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, состояние которого уменьшилось до 86,7 миллиарда долларов, и создатель социальной сети Facebook FB Марк Цукерберг, капитал которого теперь составляет 72,1 миллиарда долларов.

Сооснователи Alphabet Inc. Ларри Пейдж и Сергей Брин с понедельника потеряли 3,1 и 3 миллиарда долларов соответственно. В итоге, состояние Пейджа теперь оценивается в 53,1 миллиарда долларов, а Брина - в 51,8 миллиарда. На пятом месте по объему убытков оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега, который недосчитался 2,5 миллиарда долларов и сократил состояние до 66,6 миллиарда.

Как отмечает агентство, больше всего от снижения бирж США пострадали американские миллиардеры, потеряв в общей сложности 55 миллиардов долларов, а на втором месте оказались китайские богачи, которые с начала недели лишились 14 миллиардов долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.