В КПРФ назвали ангажированным решение суда по передаче земли "Совхоза имени Ленина"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко назвал ангажированным решение Арбитражного суда Московской области, признавшего незаконной передачу принадлежавшей "Совхозу имени Ленина" земли компании, участником которой является директор совхоза Павел Грудинин.

Арбитражный суд Московской области в четверг удовлетворил иск трех акционеров "Совхоза имени Ленина", требовавших признать незаконной передачу принадлежавшей совхозу земли компании "ТТ Девелопмент", участником которой является Грудинин.

"Решение Арбитражного суда Московской области абсолютно ангажированное... Было принято сегодня решение, которое рассмотрено за рекордно короткий срок - в течение недели по иску якобы акционеров, которые в течение 10 лет ходили нормально на все собрания, и вдруг сейчас вот они об этом заявили", - сказал РИА Новости Ющенко.

По мнению главы пресс-службы КПРФ, решение было принято ввиду предвыборной кампании и под давлением.

"Было принято решение, на взгляд наших юристов, абсолютно неправомерное, и любая высшая инстанция не примет это решение... Это в рамках предвыборной кампании, в рамках определенного давления, потому что все претензии к Грудинину рассыпались как карточный домик - что касается счетов, что касается дольщиков, пайщиков и так далее... Юристы будут обжаловать (это решение - ред.)", - заявил Ющенко.

Он добавил, что адвокаты будут подавать апелляцию, и рассчитывает, что ее удовлетворят после 18 марта.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").