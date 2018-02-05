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Металлургическая продукция РФ будет востребована на внутреннем рынке


МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Введение США пошлин на ввоз алюминия и стали - это негативный момент, однако продукция металлургических предприятий России будет востребована на внутреннем рынке, считает замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с главами металлургических компаний сообщил, что в США вводятся ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — 10%.

"Это не новость для России. Как минимум год в верхних эшелонах власти США лоббируется политика более жесткого протекционизма в сфере металлургии. Последствия снижения темпов развития металлургии США особенно ярко проявились в начале 2000-х, когда на мировые рынки вывели свою продукцию Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Малайзия, Вьетнам, ОАЭ", - сказал Васильев РИА Новости в пятницу.

Однако, не имея возможности честно конкурировать, в Штатах находятся сторонники радикальных мер воздействия на рынок. Причем еще в прошлом году в США стали активно развивать мысль о том, что якобы Россия, Белоруссия и ОАЭ искусственно занижают цены, подчеркнул сенатор.

Васильев пояснил, что в 2017 году решение этого вопроса было отдано на откуп специально созданной комиссии, которая в середине февраля завершила свою работу и представила президенту США доклад, в котором предложены различные варианты протекционистской политики Соединенных Штатов по алюминию и стали.

"В ближайшие месяцы станет понятно, какой из предложенных минторгом США вариант предпочтет Дональд Трамп - либо единые пошлины на импорт стали и алюминия в целом, либо выборочные пошлины, различные для разных стран, с заморозкой объемов импорта из других стран на уровне 2017 года. В случае выбора второго варианта у экспортеров стали и алюминия появляется возможность выторговать для себя более лояльные условия",- считает парламентарий.

По его словам, даже если Россия и не окажется среди этих стран, внутри нашего государства потребности в продукции металлургической промышленности, достаточно велики.

"В заключении хотелось бы сказать, что введение даже очень жестких пошлин и санкций в отношении российской стали вряд ли негативно скажется на нашей металлургической промышленности в целом, поскольку российское руководство планирует надежно ее загрузить уже в ближайшее время, о чем завил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем совета директоров ПАО "Северсталь" CHMF Алексеем Мордашевым", - заключил Васильев.

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