FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

PSA начал выпускать в Калуге коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy


КАЛУГА, 2 мар - ПРАЙМ. Калужский завод "ПСМА Рус" запустил производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy по полному циклу, говорится в сообщении компании. Инвестиции в проект составили порядка 70 миллионов евро, сообщил представитель компании.

"Сборка новых коммерческих фургонов дополнит производство текущих моделей группы PSA: Citroen C4 седан и Peugeot 408 – локомотивов продаж марок с долей 40% в общем объеме продаж группы в России. К середине года, с запуском производства пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, их количество возрастет до 6. Все автомобили будут собираться на одной линии", - отмечается в сообщении.

"Локализация – это, прежде всего, повышение конкурентоспособности продукции. Именно поэтому последние несколько лет группа PSA активно работает над расширением модельного ряда и повышением уровня локализации", - прокомментировал исполнительный вице-президент группы PSA, главный управляющий директор по России, региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран.

"Peugeot и Citroen в сегменте LCV является высококонкурентным и наиболее прибыльным продуктом группы PSA во всем мире. Мы уверены, что локальная сборка коммерческих фургонов позволит нашим маркам укрепить позиции на российском рынке. Позже модельный ряд будет расширен за счет пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer", - добавил Бержеран.

Как сообщается, эти коммерческие модели будут представлены в двух вариантах длины - 4,95 и 5,3 метра, каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы - до 2,5 тонн и более 3 тонн. Машины российской сборки оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 литра и 2 литра мощностью 90 и 150 лошадиных сил соответственно.

Как отметил директор калужского завода компании Николя Фебве, в настоящее время на заводе работает 1,8 тысячии человек. "Вторая смена будет запущена с понедельника. Мы ожидаем, что в целом завод ПСМА выпустит по итогам 2018 года 30-40 тысяч автомобилей", - сказал топ-менеджер, добавив, что примерно 5 тысяч из них придется на новые модели.

Завод "ПСМА Рус" в Калужской области, запущенный в 2010 году, имеет две производственные линии по выпуску автомобилей Peugeot, Citroen и Mitsubishi. С 2012 года завод выпускает автомобили в полном цикле производства, включая сварку, окраску и финальную сборку.

Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ