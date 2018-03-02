PSA начал выпускать в Калуге коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy

КАЛУГА, 2 мар - ПРАЙМ. Калужский завод "ПСМА Рус" запустил производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy по полному циклу, говорится в сообщении компании. Инвестиции в проект составили порядка 70 миллионов евро, сообщил представитель компании.

"Сборка новых коммерческих фургонов дополнит производство текущих моделей группы PSA: Citroen C4 седан и Peugeot 408 – локомотивов продаж марок с долей 40% в общем объеме продаж группы в России. К середине года, с запуском производства пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, их количество возрастет до 6. Все автомобили будут собираться на одной линии", - отмечается в сообщении.

"Локализация – это, прежде всего, повышение конкурентоспособности продукции. Именно поэтому последние несколько лет группа PSA активно работает над расширением модельного ряда и повышением уровня локализации", - прокомментировал исполнительный вице-президент группы PSA, главный управляющий директор по России, региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран.

"Peugeot и Citroen в сегменте LCV является высококонкурентным и наиболее прибыльным продуктом группы PSA во всем мире. Мы уверены, что локальная сборка коммерческих фургонов позволит нашим маркам укрепить позиции на российском рынке. Позже модельный ряд будет расширен за счет пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer", - добавил Бержеран.

Как сообщается, эти коммерческие модели будут представлены в двух вариантах длины - 4,95 и 5,3 метра, каждый из указанных типов кузова доступен в двух вариантах полной массы - до 2,5 тонн и более 3 тонн. Машины российской сборки оснащаются дизельными двигателями объемом 1,6 литра и 2 литра мощностью 90 и 150 лошадиных сил соответственно.

Как отметил директор калужского завода компании Николя Фебве, в настоящее время на заводе работает 1,8 тысячии человек. "Вторая смена будет запущена с понедельника. Мы ожидаем, что в целом завод ПСМА выпустит по итогам 2018 года 30-40 тысяч автомобилей", - сказал топ-менеджер, добавив, что примерно 5 тысяч из них придется на новые модели.

Завод "ПСМА Рус" в Калужской области, запущенный в 2010 году, имеет две производственные линии по выпуску автомобилей Peugeot, Citroen и Mitsubishi. С 2012 года завод выпускает автомобили в полном цикле производства, включая сварку, окраску и финальную сборку.