"Вкусвилл" в 2018 г хочет открыть 500 магазинов, планирует выйти в Петербург

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" в 2018 году хочет увеличить количество своих торговых точек вдвое, открыв 500 магазинов, а также планирует выйти на рынок Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, сообщил директор по развитию "Вкусвилла" Михаил Мамчур.

"План на 2018 год у нас - добавить еще 500 магазинов к действующим", - сказал Мамчур, выступая на саммите Food Business Russia. Позже он уточнил, что на конец 2017 года компания управляла 513 магазинами. Кроме того, по его словам, ритейлер намерен открыть магазины в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

"Вкусвилл" в 2012-2017 годах открыл 446 магазинов. При этом 2014 год директор по развитию сети называет "переломным". "У нас пошел рост, мы поняли, что наш продукт востребован. Мы видим это до сих пор: от жителей районов ежедневно приходят письма с просьбами открыть магазины", - сказал он. Мамчур также напомнил, что в 2017 году компания открыла свои первые магазины вне московского региона.

"В середине 2017 года мы вдруг решили, что мы все-таки пойдем дальше. Мы открыли первые магазины в Твери, Ярославле, Владимире, Рязани, Туле и Калуге, и, к своему удивлению, получили там достаточно большую лояльность наших покупателей. Причем мы становились в тех местах, где представленность продуктов достаточно высокая", - отметил директор по развитию "Вкусвилла".

"Вкусвилл" занимается продажей натуральных продуктов, он управляет магазинами "Вкусвилл" и "Избенка". Основателем ритейлера является Андрей Кривенко, который открыл первую "Избенку" в 2009 году. По данным "БИР Аналитик", Кривенко владеет 1,79% в ООО "Вкусвилл", бенефициаром 86,05% является Евгений Лисицын. Еще 12,16% в обществе принадлежит структуре фонда Baring Vostok.