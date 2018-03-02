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Эксперты: Новые пошлины в США увеличивают риск торговой войны, могут ослабить экономику


Мировая экономика

ЛОНДОН, 2 мар - ПРАЙМ. Новые ввозные пошлины на алюминий и сталь в США увеличивают протекционистские настроения, риски торговой войны и могут привести к ослаблению мировой экономики, считают эксперты аналитического агентства Oxford Economics (OE).

Экономисты отмечают, что введение пошлин окажет негативное влияние, прежде всего, на экспортеров стали и алюминия из Канады, Мексики и Бразилии, которые лидируют по объемам поставок в США. Однако более серьезной угрозой могут стать риски развязывания торговых войн между странами, усиливая протекционистские настроения, которые наблюдаются в последние годы.

"Как показал наш предыдущий анализ, экономические последствия торговой войны могут быть чрезвычайно разрушительными. Если США выйдут из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) и объявят новые тарифы на импорт из Китая, Южной Кореи и Тайваня, то рост глобальной экономики будет существенно замедлен. Мировой рост ВВП замедлится до 2,5% в 2018 году против нашего базового прогноза на уровне 3,2%. В 2019 году темы роста глобальной экономики продолжат замедляться до около 1,5%", - предостерегают в OE.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени.

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