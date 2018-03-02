Кабмин РФ внес в Госдуму проект о корректировке уплаты резидентами ТОР страховых взносов

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о корректировке порядка исчисления и уплаты резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ освобождает таких резидентов от исполнения норм законодательства, влекущих изменение их положения как налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов, в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса.

Проект предусматривает применение резидентами пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в течение 10 лет со дня получения ими этого статуса. Такие тарифы будут применяться лишь в отношении базы для исчисления страховых взносов, определенной в отношении физлиц, занятых на новых рабочих местах.

Общий тариф страховых взносов для таких резидентов составит 7,6%, в том числе на обязательное пенсионное страхование – 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 1,5%, на обязательное медицинское страхование - 0,1%, говорится в документе.

Пониженные тарифы страховых взносов могут применяться в отношении резидентов ТОР в Дальневосточном федеральном округе и резидентов свободного порта Владивосток, получивших этот статус до 31 декабря 2025 года. При этом объем инвестиций в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности должен составлять для резидента ТОР на территории ДФО не менее 500 тысяч рублей, для резидента свободного порта Владивосток – не менее пяти миллионов рублей, отмечается в проекте.

По оценке правительства, реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам государственных внебюджетных фондов за период 2019-2025 годов на сумму 13,138 миллиарда рублей. Эти выпадающие доходы будут компенсироваться за счет федерального бюджета.