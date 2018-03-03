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Артем Сычев: Кибермошенников привлекают массовые технологии


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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мошенников в новых технологиях привлекает количество ее пользователей - как только новая технология становится массовой, растет и интерес злоумышленников, заявил в интервью РИА Новости замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"Мы совершенно точно можем сказать – чем больше количество пользователей новых технологий, тем больше к ним интерес злоумышленников. Массовость – вот что интересно мошенникам", - сказал он.

В то же время Сычев отметил, что Банк России не видит прямой зависимости между наблюдаемым в настоящее время бурным развитием финансовых технологий и активностью мошенников. "Мы сейчас ведем изучение этого вопроса – нам важно понять, насколько внедрение новых финансовых технологий приводит к увеличению количества хищений и, соответственно, увеличению активности злоумышленников. Пока прямой зависимости мы не видим", - подчеркнул замначальника управления ЦБ.

Сычев в середине февраля сообщил, что интересы злоумышленников смещаются с атак на сами банки в сторону их клиентов - физических и юридических лиц. Он тогда отметил, что это связано с популярностью социальной инженерии (игры на человеческих слабостях) как метода хищения средств и незаконного получения личных данных россиян.

По данным ЦБ, в прошлом году произошло уменьшение объемов несанкционированных операций как с использование платежных карт, так и со счетов юрлиц. Объем всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, эмитированных на территории Российской Федерации, в 2017 году составил 961,3 миллиона рублей, что меньше аналогичного показателя за 2016 года на 10,6%. А объем несанкционированных операций со счетов юридических лиц уменьшился на 17,4%, до 1,57 миллиарда рублей, при этом более половины этой сумы удалось вернуть на счета компаний.

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