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Утверждены правила предоставления образовательных кредитов


МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила предоставления образовательных кредитов, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования", — говорится в документе.

Устанавливается перечень документов, которые банки обязаны представить в Минобрнауки России для заключения соглашения и включения в программу государственной поддержки образовательного кредитования, а также требования к банкам как к получателям субсидии.

При определении процентной ставки за пользование образовательным кредитом банку предоставлено право её увеличения до 7 процентных пунктов дополнительно к одной четвёртой величины базового индикатора, отмечается в постановлении.

Ранее в январе в СМИ сообщалось, что российские учащиеся вузов временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой. Как пояснили тогда в Минобрнауки, в декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка России с просьбой о внесении изменений в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанком было принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов.

Минобрнауки тогда сообщило, что ведет необходимую работу по возобновлению выдачи образовательных кредитов в максимально короткие сроки. Позже ведомство сообщило, что проанализировало практику предоставления образовательных кредитов в России и направило результаты в правительство РФ, выработкой конкретных предложений занимается Минфин России. В ноябре глава Минобрнауки Ольга Васильева объявила, что программа по выдаче образовательных кредитов будет возобновлена с осени 2018 года.

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