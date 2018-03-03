Олег Дерипаска получил кипрский паспорт

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска получил паспорт Кипра, поскольку круг его бизнес-интересов подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру, сообщил РИА Новости официальный представитель Дерипаски.

"Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта. Олег Дерипаска, без сомнений, остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе", - сказал он.

Представитель бизнесмена также добавил, что наличие кипрского паспорта никак не отражается на его налогах, так как это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности.

По данным газеты Guardian, запрос Дерипаски на получение кипрского гражданства был одобрен в прошлом году со второй попытки. В первый раз ему предложили повторить запрос из-за расследования, проводимого в отношении него в Бельгии, которое было прекращено в 2016 году.