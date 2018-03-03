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Кремль считает продление санкций США против РФ незаконным


МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Кремль считает продление санкций США против России незаконным, они наносят вред не только народам России и США, но и миру, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не наш вопрос повестки дня. Как говорил президент, мы никогда не были инициаторами этих санкций. Считаем их незаконными и наносящими вред не только народам наших двух стран, но и всему миру", - сказал Песков.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

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Санкции против РФ

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