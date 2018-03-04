Самолет из Барселоны сел в Москве с лопнувшим шасси, следователи начали проверку

МОСКВА, 3 мар /ПРАЙМ/. Летевший из Барселоны в Москву самолет приземлился в "Домодедово" с поврежденным шасси, организована проверка, сообщает пресс-служба следственного управления на транспорте СК России.

"Следственным органами... организована доследственная в связи с повреждением шасси воздушного судна, прибывшего из королевства Испания", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа.

Уточняется, что на борту Boing 737 находились 134 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.

По данным следствия, повреждение шасси было обнаружено только после посадки.