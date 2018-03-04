Железнодорожники в столичном регионе борются со снегом, поезда идут по расписанию

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Железнодорожники в столичном регионе ведут постоянную работу по очистке железнодорожного полотна от снега, и непогода не повлияла на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования, сообщили РИА Новости в РЖД.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что ночь в городе местами выпало уже от 7 до 9 сантиметров снега. Как сообщалось ранее со ссылкой на синоптиков, обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыть лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.

"Снегопад, пришедший в столичный регион, не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику... Снегопад не повлиял на движение поездов в Московском регионе Октябрьской железной дороги", - сообщили в РЖД в воскресенье.

МЖД

По словам собеседника агентства, в настоящее время на линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снежных заносов. Мероприятия по ликвидации последствий снегопада проходят штатно, в круглосуточном режиме.

Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. Ночью на полигоне МЖД работало 45 единиц спецтехники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Всего было очищено 505,8 километра пути и вывезено 30,94 тысячи кубометров снега.

"Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил", - отметили в РЖД.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руку.

ОЖД

"В условиях сложной метеообстановки, наблюдающейся в столичном регионе, работники Октябрьской железной дороги ведут постоянную работу по очистке железнодорожного полотна от снега", - сообщили в РЖД.

Этой ночью в границах Московского региона магистрали были задействованы 3 единицы спецтехники. В частности, на станции Москва-Пассажирская Октябрьской железной дороги работали 2 снегочистительных машины, на участке Ховрино - Тверь для ликвидации последствий снегопада использовалась пневмообдувочная машина. Всего было очищено 182 километра пути.

Железнодорожники в настоящее время осуществляют постоянный контроль за изменениями погодных условий. При увеличении интенсивности снегопада для очистки путей и стрелочных переводов будут задействованы дополнительные силы и средства.

"В связи с ухудшением погодных условий Октябрьская железная дорога напоминает, что железная дорога - это зона повышенной опасности, и призывает граждан неукоснительно соблюдать правила поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта", - отметили в компании.