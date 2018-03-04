Назван топ-10 самых популярных китайских автомобилей в России‍

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Эксперты агентства "Автостат" назвали топ-10 самых популярных в России китайских автомобилей.

Первое место досталось автомобилю Chery Tiggo, объем продаж которого за январь вырос на 23% по сравнению с результатами аналогичного периода 2017 года, до 497 машин, пишет "ПолитЭксперт".

На втором месте — Great Wall Hover (462 автомобиля, рост на 6,5%). Третье место у Lifan Solano (454 автомобиля).

Четвёртое и пятое места у Lifan X60 и Geely Emgrand (364 и 313 автомобилей соответственно).