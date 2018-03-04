Более 50 рейсов остаются задержанными или отмененными в аэропортах Москвы из-за непогоды

МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. В аэропортах Москвы отменены 14 рейсов и задержаны 37, следует из данных сервиса "Яндекс YNDX.Расписание" в воскресенье.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в столичных аэропортах были задержаны или отменены 58 рейсов.

Как сообщает сервис, по состоянию на 19.00 в "Домодедово" отменены 14 рейсов и девять задержаны, в "Шереметьево" задержаны 26 рейсов, во "Внуково" два рейса задержаны. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта "Жуковский" нет.

Как сообщалось ранее со ссылкой на синоптиков, обрушившийся на Москву снегопад пойдет на убыль лишь к утру понедельника и может стать самым мощным для 4 марта за последние 68 лет.