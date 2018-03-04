Причиной повреждения колес шасси самолета "Нордавиа" мог стать дефект ВПП в Барселоне

МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Причиной повреждения колес шасси самолета "Нордавиа", следовавшего из Барселоны в Москву, могли стать дефекты на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта вылета, сообщила авиакомпания.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Нордавиа" 3 марта совершал чартерный рейс из Барселоны в Москву. На борту находились 134 пассажира и шесть членов экипажа.

"По итогам предварительного расследования авиационного события установлено, что одновременное повреждение двух шин передней опоры шасси могло быть связано, скорее всего, с воздействием на колеса посторонних предметов, которые могли находится на рулежных дорожках (РД) или на взлетно-посадочной полосе (ВПП), а также из-за дефектов искусственного покрытия РД или ВПП", - говорится в сообщении.

По информации командира воздушного судна, экипаж почувствовал признаки вибрации передней опоры шасси на заключительном этапе разбега, непосредственно перед взлетом самолета в аэропорту Барселоны. Других отклонений в работе систем самолета экипаж не наблюдал, и командир принял решение продолжить полет.

"Информация об обнаружении фрагментов шин колес на ВПП аэропорта Барселоны вскоре после взлета самолета, поступившая в центр управления полетами авиакомпании "Нордавиа" от службы движения аэропорта Барселоны, подтверждает, что разрушение шин произошло именно в аэропорту Барселоны", - отмечается в сообщении.

В сложившейся ситуации экипаж самолета "Нордавиа" предпринял все необходимые действия перед посадкой в аэропорту "Домодедово". Командир воздушного судна проинформировал службу движения московского аэропорта о возможной проблеме с колесами самолета.

Было выработано топливо до минимального значения, после чего авиалайнер совершил благополучную посадку. Самолет самостоятельно покинул ВПП и остановился на рулежной дорожке. Расследование события продолжается, добавляется в сообщении.