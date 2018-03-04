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Туристам задержанного рейса Nordwind обеспечено проживание в гостиницах


МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Туристам оператора "Пегас Туристик", которые не смогли вылететь из Москвы в мексиканский Канкун и обратно, обеспечено проживание в гостиницах, сообщила РИА Новости в воскресенье генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Рейс авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь утром в воскресенье из Московского аэропорта "Шереметьево" в Канкун (Мексика), был задержан из-за технической неисправности самолета.

"Туристам на территории Мексики всем продлено проживание в их номерах, поскольку о задержке рейса было известно заранее. В Москве тем туристам, которым потребовалось проживание, были предоставлены места в отелях. Кому размещение не потребовалось, те разъехались по домам. Это обычная процедура в такой ситуации", - рассказала Подгорная.

"В Мексике проживание туристам продлевается за счет туроператора, в Москве им проживание оплачивает авиакомпания. Обычно расселением клиентов в таких ситуациях занимается тот, у кого быстрее получится найти гостиницу и договориться, а потом выставляются счета в регрессном порядке", - пояснила она.

По словам руководителя компании, расчетное время вылета из Москвы в Канкун - 21.00, но это пока под вопросом, так как многое зависит и от погодных условий в столице.

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