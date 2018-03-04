Белоруссия планирует в этом году экспортировать 2,5-3 млрд квт\ч электроэнергии

МИНСК, 4 мар /ПРАЙМ/. Белоруссия в текущем году планирует экспортировать 2,5-3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сообщил вице-премьер страны Владимир Семашко.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик в конце прошлого года заявил, что страна не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок. Он заявил, что причины отказа Минска от импорта носят "чисто экономический характер". Министр обратил внимание, что Белоруссия уже давно шла к отказу от импорта электроэнергии, постепенно сокращая ее поставки из-за рубежа и модернизируя собственную энергосистему.

"В 2018 году мы уже где-то 2,5 миллиарда - до 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии будем экспортировать", - заявил Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанному в воскресенье.

Он напомнил, что несколько лет назад Белоруссия импортировала электроэнергию из России и Украины в объеме до 7-8 миллиардов киловатт-часов в год. "А в этом году мы вообще отказались от импорта", - сказал Семашко.