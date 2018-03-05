Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ и съезде транспортников РФ

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, а также посетит съезд транспортников РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Пятого марта 2018 года президент России примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, на котором будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2018 год", - говорится в сообщении.

В прошлом году на коллеги ФСБ Путин дал высокую оценку работе спецслужб на массовых мероприятиях, в том числе выборах в Государственную думу, в региональные и местные органы власти. Не исключено, что глава государства озвучит задачи по обеспечению безопасности в день президентских выборов в РФ, 18 марта.

В 2017 году российский президент заявил, что Россию провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, и, по его словам, попытки вмешательства во внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку, тогда не прекращались. Учитывая осложнившиеся отношения, в частности, с США на фоне заявлений о якобы вмешательствах РФ в выборы в Америке, президент вновь может уделить этой теме внимание.

Кроме того, под пристальным вниманием главы государства постоянно находятся вопросы борьбы с терроризмом.

Съезд транспортников России считается главным отчетным мероприятием отрасли, которое проводится раз в пять лет.

Глава государства выступит на пленарном заседании съезда, собравшего в Москве более 700 специалистов транспортной отрасли, а также осмотрит выставку приоритетных инфраструктурных проектов, реализация которых запланирована до 2022 года.

Сообщается, что состоится телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля - важнейшего объекта программы модернизации БАМ и Транссибирской магистрали.