Заксобрание Китая рассмотрит поправки к конституции и определит экономические цели

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Ежегодная сессия высшего законодательного органа Китая, в ходе которой депутаты определят не только вектор социально-экономического развития второй экономики мира, но также рассмотрят и примут решение об отмене конституционного ограничения пребывания председателя КНР на своем посту, открывается в понедельник в Пекине.

Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва примечательна тем, что является "сменяющейся". Такие сессии проходят раз в пять лет, когда срок полномочий высшего руководства заканчивается. Как правило, на таких "переходных" сессиях, председатель и премьер свои должности сохраняют, однако состав кабинета министров значительно обновляется.

Из-за обширной повестки дня работа нынешней сессии продлится на пять дней дольше обычного и завершится 20 марта итоговой пресс-конференцией премьера Госсовета. Ключевыми датами сессии станут 11 марта, когда пройдет голосование по поправкам к конституции, а также 17, 18 и 19 марта, когда будет избран председатель, выдвинута кандидатура премьера и сформировано новое правительство.

В работе сессии примут участие 2980 делегатов, 2200 из которых впервые принимают участие в заседаниях ВСНП. В этом году до 24,9% возросла доля женщин-делегатов, в сессии примут участие 742 женщины.

Сессии ВСНП давно перестали быть важными исключительно для внутриполитической жизни Китая, каждый год в начале марта весь мир обращает пристальное внимание на то, что обсуждают, одобряют и меняют китайские законодатели. От сделанных заявлений и принятых в Доме народных собраний решений зависит многое в современном мире, включая политическую направленность в международных отношениях, а также экономическое развитие и стабильность.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

Одним из наиболее значимых и ожидаемых событий сессии ВСНП этого года, безусловно, стало рассмотрение и принятие новых поправок к конституции страны, которые во многом могут изменить устоявшийся политический порядок в государстве.

Самым важным пунктом на повестке дня остается предложение ЦК КПК об удалении из основного закона страны пункта об ограничении двумя пятилетними сроками полномочий председателя и вице-председателя.

Помимо этого, делегаты должны рассмотреть и проголосовать по другим предложенным поправкам, в частности, по внесению в текст конституции идей Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху", добавлению в основной закон страны фраз что "руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой", а также о необходимости "работы над строительством сообщества единой судьбы". В общей сложности поправки будут внесены более чем по 20 пунктам. Первое обсуждение пройдет утром 5 марта, а на голосование поправки будут вынесены 11 марта.

ЦК КПК также предложил добавить в конституцию основные ценности социализма и отдельную статью о том, что все государственные служащие перед вступлением в ту или иную должность должны публично присягать на верность конституции.

Как продолжение кампании по борьбе с коррупцией ЦК КПК внес предложение о необходимости создания Государственного комитета по надзору и внесение его в текст конституции в качестве нового государственного органа, который станет главным антикоррупционным "суперведомством".

В настоящее время функции главного антикоррупционного ведомства в Китае выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, однако она является партийным, а не государственным органом. Предполагается, что новое ведомство, как и существующая комиссия, сначала будет вести самостоятельное расследование, а потом передавать дела на рассмотрение прокуратуры. При этом у нового органа будет право содержать подозреваемых под стражей без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

Проект первой в КНР конституции был утвержден в 1954 году, текст действующего в настоящий момент основного закона был принят и обнародован 4 декабря 1982 года, после чего в него четыре раза вносились поправки.

ВЕЧНОЕ ПРАВЛЕНИЕ?

В октябре прошлого года, когда по итогам 19-го съезда КПК в состав постоянного комитета Политбюро ЦК КПК не вошли потенциальные молодые приемники председателя страны и премьера Госсовета, как это было раньше, эксперты заговорили о том, что Си Цзиньпин не собирается уходить с политического небосклона после 2023 года, когда закончится его второй срок.

Несмотря на этого, для многих стало шоком и большой неожиданностью, когда 25 февраля ЦК КПК заявила, что вынесет на рассмотрение законодательного органа вопрос об удалении из конституции пункта, ограничивающего пребывание на посту председателя и вице-председателя двумя сроками по пять лет. Если конституционная поправка будет одобрена, то это позволит нынешнему китайскому лидеру оставаться у власти посмертно. Ожидается, что предложение будет одобрено, но аналитики будут внимательно следить за тем, сколько депутатов воздержаться или проголосуют против.

Некоторые аналитики склоняются к тому, что нынешний лидер стремится сохранить за собой должность как минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы. Некоторые даже считают, что Си Цзиньпин в ходе своего доклада на съезде КПК сделал определенные намеки относительно своих планов остаться у власти до 2035 года, на это, по мнению наблюдателей, указывает то, что в докладе китайского лидера было почти 35 тысяч иероглифов, а речь длилась 3,5 часа.

Комментируя соответствующее предложение ЦК КПК, российский политолог Федор Лукьянов отметил, что "Си Цзиньпин верит в свою миссию и не сомневается, что ему нужно больше времени на воплощение ее в жизнь", а что касается России, то для нее эта новость из Китая "скорее хорошая".

По его оценке, возможное продление власти Си Цзиньпина — это "сигнал того, что КНР всерьез нацелился на штурм глобальных вершин, сдержанность в духе Дэн Сяопина более не является основополагающим принципом политики". "Следующие почти 10 лет (если Си Цзиньпин ограничится третьим сроком, а не нацелится дальше) будут временем окончательного формулирования глобальной миссии Китая и инструментов ее осуществления. Это окажет очень заметное влияние на международную политику", — прогнозирует он, отмечая, что "решение Си Цзиньпина — вполне в духе современной политики".

Пока за границей пытаются понять, что повлечет за собой эта поправка, а кто-то уже высказывает опасения о том, что Китай возвращается к временам Мао Цзэдуна, в самом Китае достаточно сдержанно комментируют эту тему.

Официальный представитель ВСНП Чжан Есуй, отвечая на вопрос о новой конституционной поправке, заявил, что в настоящее время устав КПК не устанавливает временных ограничений на пребывание на должности генсека КПК и председателя Центрального военного совета партии, а конституция не предусматривает ограничений для председателя Центрального военного совета КНР. По его словам, цель внесения изменения в конституцию - привести должность председателя в соответствие с другими.

РАСКЛАД СИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Спекуляции и "утечки" в СМИ относительно того, кто войдет в обновленное правительство, появились уже давно.

Ожидается, что премьер Госсовета Ли Кэцян сохранит свою должность на следующие пять лет, однако сам кабинет министров серьезным образом обновится.

По информации газеты South China Morning Post, член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, бывший глава партийного комитета Шанхая Хань Чжэн сменит Чжан Гаоли на должности первого вице-премьера. Тем временем главный экономический советник председателя Си Цзиньпина, 65-летний Лю Хэ, который в октябре прошлого года вошел в состав 25-местного Политбюро ЦК, займет должность вице-премьера по финансовым вопросам. Лю Хэ известен как автор знаменитой "реформы сферы предложения" председателя Си Цзиньпина, призванной к сокращению избыточных мощностей в промышленном секторе экономики Китая. Лю Хэ одновременно пророчат еще одну крайней важную должность – главы Народного банка Китая. Нынешний глава китайского ЦБ 70-летний Чжоу Сяочуань занял свою должность в 2002 году, став самым долгослужащим главой с момента основания ЦБ Китая. Чжоу Сяочуань считается одним из самых влиятельных экономических фигур в мире.

По данным газеты South China Morning Post, Си Цзиньпин набирает команду, которая способна решить экономические проблемы страны. Кроме того, по словам источников, власти Китая рассматривают масштабную реформу главных государственных органов, в том числе передачу ЦБ части полномочий министерства финансов и государственного комитета по реформам и развитию. Ожидается, что в ходе сессии будет принято решение об объединении банковского и страхового регуляторов страны.

Члены политбюро Сунь Чуньлань и Ху Чуньхуа займут остальные две позиции вице-премьеров. Сунь Чуньлань сменит 71-летнюю Лю Яньдун, которая курировала гуманитарные вопросы, а Ху Чуньхуа — вице-премьера Ван Яна, заведовавшего вопросами сельского хозяйства, коммерции и торговых отношений с США. Ван Ян вошел в "семерку" членов постоянного комитета политбюро ЦК КПК.

Как пишут СМИ, Ху Чуньхуа будет заниматься борьбой с бедностью, Хань Чжэн – решением проблем с загрязнением окружающей среды.

В китайском правительстве распределение курируемых сфер между четырьмя вице-премьерами может варьироваться зависимости от их квалификации и опыта. Распределение обязанностей останется неизвестным до первого заседания правительства в полном составе, которое проведет премьер.

Ожидается, что бывший глава основного антикоррупционного органа Китая Ван Цишань, которого на протяжении последних пяти лет называли "правой рукой" председателя КНР Си Цзиньпина, по итогам ВСНП, может занять пост вице-председателя страны.

Несмотря на то, что Ван Цишань в октябре прошлого года не вошел в новый состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва, он может занять пост заместителя председателя и будет играть довольно активную роль во внешнеполитической жизни страны. На посту вице-председателя Ван Цишань должен сменить Ли Юаньчао, который занимает эту должность с 2013 года, также этот пост предусматривает получение должности главы руководящей группы по внешнеполитическим делам страны.

ТРАДИЦИОННАЯ ПОВЕСТКА

Несмотря на то, что новость о конституционной поправке затмила традиционную повестку, план социального-экономического развития на 2018 год, экономические цели, в частности планка роста ВВП на 2018 год, которые озвучит в своем рабочем докладе премьер Госсовета Ли Кэцян, по-прежнему остаются крайне важными.

Традиционно внимание экономических аналитиков будет приковано к планке роста ВВП, которую установят власти, а также к ожидаемым показателям инфляции, дефицита бюджета, денежно-кредитной политике, усилиям по борьбе с загрязнением окружающей среды и реформе по сокращению избыточных мощностей. Все это позволит экономистам создать представление о том, что ожидать от второй крупнейшей экономики мира в наступившем году.

Эксперты ожидают, что в этом году, как и в прошлом, планка роста будет установлена "в районе 6,5%".

Итоги 2017 года оказались значительно лучше ожиданий экспертов и самих властей Китая. В начале 2017 года правительство Китая установило ожидаемую планку роста на уровне 6,5% и выше, но китайская экономика по итогам года выросла на 6,9%. Показатель оказался и лучше ожиданий Международного валютного фонда, который в октябре прошлого года повысил прогноз роста второй экономики мира на 2017-2018 годы, до 6,8 и 6,5% соответственно.

В январе этого года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП Китая на 2018 и 2019 годы на 0,1 процентного пункта — до 6,6% и 6,4% соответственно.

Экономика Китая в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это "новой нормой", которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.

Власти Китая отмечают, что 2017 году национальная экономика сохранила тенденцию стабильного и здорового развития, превзойдя ожидания своей экономической жизнеспособностью, импульсом развития и продемонстрированным потенциалом.

Еще одной важной повесткой остается военный бюджет, однако власти Китая все с меньшей охотой раскрывают информацию о своих расходах на оборону.

В воскресенье официальный представитель ВСНП Чжан Есуй, отвечая на вопрос о том, насколько вырастет военный бюджет страны в этом году, заявил, что военная политика Китая носит оборонный характер и не будет представлять угрозы для других стран. Представитель заксобрания Китая подчеркнул, что доля военного бюджета от общего объема ВВП Китая по-прежнему ниже, чем в других крупных странах мира, но не стал называть цифру. По практике прошлых лет, официальный представитель ВСНП называл примерную цифру роста военного бюджета, а точная появлялась позже в проекте военного бюджета страны.

В прошлом году, несмотря на то, что бывший представитель ВСНП Фу Ин на аналогичной пресс-конференции сообщила, что военный бюджет КНР в 2017 году увеличится примерно на 7% и составит 1,3% от ВВП, в распространенном в день открытия сессии ВСНП докладе о проекте бюджета на 2017 год впервые за многие годы отсутствовал пункт о росте военных расходов, что привело к различного рода спекуляциям и подозрениям в СМИ относительно секретности китайского военного бюджета. Агентство Синьхуа со ссылкой на неназванного чиновника из минфина сообщило, что военный бюджет в 2017 году вырастет на 7% и составит 1,044 триллиона юаней.