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В ГД внесут законопроект, изменяющий соотношение товаров и услуг в потребительской корзине


МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Депутаты ЛДПР в понедельник внесут в Госдуму законопроект, изменяющий соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг по отношению к стоимости продуктов питания в составе потребительской корзины, сообщает пресс-служба фракции.

Согласно статье 2 федерального закона № 227-ФЗ "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", непродовольственные товары определены в размере 50% стоимости продуктов питания, услуги - также в размере 50% стоимости продуктов питания.

"Законопроектом предлагается непродовольственные товары определить в размере 100% стоимости продуктов питания, услуги - также в размере 100% стоимости продуктов питания, то есть продукты питания будут составлять не половину стоимости потребительской корзины, а треть, что соответствует мировой практике, треть составят расходы на непродовольственные товары, и треть - услуги", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как подчеркивают авторы проекта, необходимость увеличения расходов на непродовольственные товары и услуги обусловлена значительным ростом цен на лекарства, услуги ЖКХ, платную медицину и образование.

Также отмечается, что принятие законопроекта приведет к увеличению на треть величины прожиточного минимума, что улучшит положение граждан, получающих заработную плату на уровне МРОТ, а также малообеспеченных пенсионеров и инвалидов.

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