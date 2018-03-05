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Суд Египта рассмотрит апелляцию на запрет импорта российской пшеницы, содержащей спорынью


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство / Мировая экономика

КАИР, 5 мар /ПРАЙМ/, Надим Зуауи. Суд в Каире рассмотрит в понедельник апелляцию правительства на требования по нулевому содержанию спорыньи в зерне, импортируемом из России.

Суд первой инстанции при Государственном совете Египта (административный суд) в ноябре прошлого года удовлетворил иск египетского адвоката Тарека аль-Оуды с требованием запретить ввоз в страну пшеницы, пораженной спорыньей.

Однако правительство Египта подало апелляцию на это решение, рассмотрение которой было назначено на 5 марта. Как пояснил РИА Новости близкий к процессу источник, на предстоящем заседании суда правительство представит документы, которые подтверждают точку зрения кабинета о том, что ограниченное содержание спорыньи в пшенице не представляет угрозы для здоровья. "Ожидается, что рассмотрение дела будет отложено, с тем, чтобы суд ознакомился с документами, после чего он решит принимать ли апелляцию или отклонить ее", - сказал собеседник агентства.

Официальный представитель министерства снабжения Мамдух Рамадан пояснил РИА Новости, что Египет продолжает импортировать пшеницу и проводить тендеры в соответствии с существующими египетскими и международными стандартами. "Уровень содержания спорыньи по международным стандартам не должен превышать 0,05%", - сказал он. "Мы соблюдаем все соглашения в рамках объявленных на тендерах стандартов и условий", - добавил египетский представитель.

Ранее в Египте была создана специальная комиссия из представителей министерств сельского хозяйства и снабжения, которая должна унифицировать все существующие требования различных ведомств к импортируемой пшенице с учетом египетских спецификаций и мировых критериев, а также сделать единой процедуру контроля зерна.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российской пшеницы.

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