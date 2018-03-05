Эксперты рассказали, что ожидает биткоин на этой неделе

МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на торгах с начала 2018 года показывает крайнюю волатильность. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, чем вызваны колебания цены и какой будет динамика его торгов на этой неделе.

По итогам торгов воскресенья цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, выросла на 0,14% - до 11,461 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличилась в цене на 1,20% - до 11,452 тысячи долларов, на GDAX на 1,22% - до 11,410 тысячи долларов.

БОРЬБА С СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Эксперты единодушно считают, что цена криптовалюты в настоящее время находится на "уровнях сопротивления". Это значит, что преодолев ключевые ценовые отметки, стоимость биткоина продолжит расти.

"Весна принесла с собой важный сигнал с точки зрения технического анализа - биткоин вышел из затяжной коррекции, которая продолжалась приблизительно 75 дней... Основные уровни сопротивления - 11,8-13 тысяч долларов", - считает сооснователь и управляющий партнер The Token Fund и Tokenbox Владимир Смеркис.

Он отметил, что объемы торгов пока остаются низкими, что может быть связано с окончанием празднования Нового года в Китае, а также с опасениями части инвесторов относительно нового витка коррекции.

"Необходимо, чтобы цена закрепилась выше 12 тысяч долларов, и тогда определенную уверенность в дальнейшем росте получат более осторожные инвесторы. В случае увеличения объемов на покупку следующей целью может даже стать цена 14,5 тысяч долларов, а при появлении сильных негативных новостей возможно снижение до 9 тысяч долларов", - рассказал он, добавив, что последний сценарий считает маловероятным.

Схожую оценку дает директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. "Биткоин продолжает восходящее движение, начавшееся 25 февраля. Мы приближаемся к сопротивлению на уровне 11,7 тысячи долларов (максимум цикла роста, начавшегося 6 февраля) и одновременно границе нисходящего тренда, заданного в середине декабря", - сообщил он. В случае дальнейшего роста цены эксперт не исключает достижения отметки в 15,5 тысяч долларов.

Оптимистичный прогноз дает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов. "На этой неделе курс биткоина может с легкостью пробить границу в 12 тысяч долларов при появлении положительных новостей. Многие игроки крипторынка сейчас настроены на повышение, что будет приводить к росту курса на фоне появления любой положительной новости. Можно надеяться, что неделя будет благоприятной для рынка криптовалют", - поделился он своим мнением.

Основатель блокчейн-платформы MyTime Эдуард Гуринович, в свою очередь, занял более осторожную позицию. "Не хочется впадать в излишний скептицизм и депрессию, но объем торгов упал по сравнению с январем и декабрем в четыре-пять раз. Все затаились в ожиданиях, что же будет дальше. Любые прогнозы на неделю и дольше несильно отличаются от прогнозов погоды: все меняется быстро и возможны любые "потепления", - сказал эксперт.

Такой же нейтральный подход у основателя и гендиректора компании Fundery Эдуарда Ланчева. "Биткоин зашел в равновесный канал 10-12 тысяч долларов. С большой вероятностью он будет колебаться около этой оси в ближайшее время, до тех пор пока на рынке не изменится новостной фон. В текущий момент мы не видим предпосылок ни для роста, ни для падения биткоина. Но любая неожиданная новость может нарушить этот баланс", - полагает он.

БОРЬБА ФАКТОРОВ

На какой отметке стоимость биткоина завершит эту неделю, будет зависеть от ряда факторов, считают эксперты. Среди них специалисты выделили решения мировых регуляторов по криптовалютам, внедрение усовершенствованных технических устройств, а также вопрос с комиссиями за ввод и вывод денежных средств с криптобирж.

"Его (биткоина) локальное ралли началось в конце февраля, после того как разработчик Bitcoin Core Питер Тодд добавил на Github обновление с полной поддержкой протокола SegWit. Курс биткоина восстановился с 9,28 до 11,189 тысячи долларов. Покупатели все еще пытаются пройти уровень 11 тысяч долларов... Сейчас биткоин стал убежищем для крипто-инвесторов, которые переводят в него денежные средства из альткоинов", - рассказал аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

Среди негативных ценовых факторов он указал слухи о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила проверить деятельность в сфере ICO (первичное публичное размещение токенов). "В целом это негативный фактор для крипторынка и поддержка для него временная", - считает он.

Кроме того, специалист указал на сообщения о планах властей Китая запретить гражданам покупать криптовалюты, а также о решении крупнейшей площадки обмена криптовалюты Coinbase передать Налоговому управлению США данные о 13 тысячах клиентов. "За неделю ожидается, что курс биткоина перед новым ростом снизится до 9,75 тысячи долларов", - полагает эксперт.

Гуринович также указал на негативный фактор. "Если в ближайшее время регуляторы США закроют токен USDT, то все крипторынки ждет существенная коррекция. Если говорить о конкретной стоимости, я ожидаю коридор 11-12 тысяч долларов за биткоин при условии отсутствия проблем с USDT. В противном случае будет падение вплоть до 5-6 тысяч долларов", - считает он.

Коптелов отметил, что заявления о создании государственных криптовалют, а также информация о признании криптовалют на государственном уровне будут разогревать рынок на этой неделе.

"Однако многие игроки ждут деталей ограничений, вводимых на крипторынке со стороны властей Китая и США, которые могут легко остановить восходящий тренд биткоина и привести к падению его курса. Биткоин в течение недели будет торговаться вблизи границы 12 тысяч долларов, однако появлении серии негативных новостей может привести к желанию ключевых игроков сыграть на понижение, что может вызвать волну распродаж и падение курса", - предупредил он.?

Более позитивный прогноз представил Смеркис. "Что может способствовать позитивной динамике Bitcoin? Конечно же, новость номер один - постановление минфина Германии о признании криптовалют законным платежным средством. Считаю, что новости из Германии еще не в полной мере "отыграны" рынком", - рассказал он.

Такой же точки зрения придерживается основатель рейтингового агентства DigRate Станислав Шакиров. По его словам, падение рынка криптовалют, начавшееся в 2018 году - это "пройденный этап".

"После традиционного сезонного спада к весне рынок начинает восстанавливаться. В ближайшую неделю многие криптовалюты будут расти в цене. Новость из Германии о признании биткоина законным платежным средством стала позитивным сигналом, который уже сложно игнорировать. Кроме того, крупная инвестиционная компания Wellington Management Group, которая управляет 1 триллионом долларов, заявила о своей заинтересованности в криптовалютных инвестициях", - сообщил он.

"Еще одна положительная тенденция для роста стоимости биткоина — продолжает падать комиссия на вывод средств. Криптобиржи Bitfinex, Kraken, Binance и другие уже снизили ее в два раза. Нет сомнений, на фоне позитивных новостей курс биткоина снова пойдет вверх, если не будет негативных заявлений и действий со сторону регуляторов… Если позитивный тренд сохранится, к концу следующей недели стоимость биткоина будет около 12,5 тысяч долларов за единицу", - считает он.