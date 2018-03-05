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Безработица в Китае в 2018 году составит 4,5 % - официальный прогноз


Экономика / Мировая экономика

ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае составит 4,5%, следует из плана социально-экономического развития страны на 2018 год.

"Будут созданы более 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной городской безработицы будет сохраняться на уровне 4,5%", - говорится в докладе государственного комитета по реформам и развитию, распространенном перед открытием ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2017года составил 3,9 %. В прошлом году было создано 13,51 миллиона новых рабочих мест в городах.

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