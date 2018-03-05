СМИ: Военный бюджет Китая в 2018 г вырастет на 8,1%

ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Военный бюджет Китая в 2018 году вырастет на 8,1%, до 175 миллиардов долларов, передает утром в понедельник официальное информационное агентство Синьхуа.

Военный бюджет Китая по объему занимает второе место в мире после США. В 2017 году военные расходы Китая выросли на 7% - это были самые низкие темпы роста за семь лет.

В 2016 году китайский оборонный бюджет составил 146 миллиардов долларов, увеличившись на 7,6%. В 2015 году военный бюджет составил около 135 миллиардов долларов, увеличившись на 10,1% с 2014 года. В 2014 году военный бюджет увеличивался на 12,2%, в 2013 — на 10,7%, в 2012 — на 11,2%, в 2011 году — на 12,7%.