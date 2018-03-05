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Инфляция в Китае в 2018 году вырастет до 3% - официальный прогноз


Экономика / Мировая экономика

ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Инфляция в Китае в 2018 году увеличится примерно до 3%, говорится в плане социально-экономического развития Китая, распространённого комитетом по реформам.

"Прогнозируется, что рост потребительских цен (CPI) в 2018 году составит 3%, что в целом совпадает с ожиданиями прошлого года", - говорится в документе.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с с 2016 годом, когда показатель упал на 2,4%.

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