Китай на 23% увеличит финансирование борьбы с бедностью

ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Правительство Китая в 2018 году выделит 106,1 миллиарда юаней (17 миллиардов долларов) на развитие социальных программ по борьбе с бедностью, говорится в проекте бюджета.

"Центральное правительство выделит 106,095 миллиарда юаней для борьбы с бедностью в провинциях, что на 20 миллиардов юаней, или 23,2% выше показателя прошлого года", - говорится в проекте бюджета, распространенном перед началом ежегодной сессии ВСНП.

Власти страны намерены выделить большую часть средств регионам, где уровень бедности крайне высокий, в частности это ряд районов провинции Сычуань, Юньнань и Ганьсу, а также Тибетский автономный район.