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Китай хочет полностью открыть для иностранных инвесторов общий производственный сектор


Компании / Индустрия / Мировая экономика

ПЕКИН, 5 мар ПРАЙМ. Китай полностью откроет для иностранцев общий производственный сектор и значительно упростит доступ в ряд других сфер, говорится в рабочем докладе правительства, с которым выступает премьер Ли Кэцян.

"Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен", - говорится в документе.

Власти Китая также обещают поэтапно открыть для иностранных инвестиций рынок клиринга банковских карт, а также снять ограничения или упростить участие иностранцев в таких сферах, как банки, ценные бумаги и управление фондами. "Иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", - говорится в документе.

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