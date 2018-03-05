Китай хочет полностью открыть для иностранных инвесторов общий производственный сектор

ПЕКИН, 5 мар ПРАЙМ. Китай полностью откроет для иностранцев общий производственный сектор и значительно упростит доступ в ряд других сфер, говорится в рабочем докладе правительства, с которым выступает премьер Ли Кэцян.

"Общий производственный сектор будет полностью открыт, а доступ к таким сферам как телекоммуникации, медицина, образование и автомобили на чистых энергоносителях будет расширен", - говорится в документе.

Власти Китая также обещают поэтапно открыть для иностранных инвестиций рынок клиринга банковских карт, а также снять ограничения или упростить участие иностранцев в таких сферах, как банки, ценные бумаги и управление фондами. "Иностранные инвесторы смогут получить отсрочку от уплаты налогов, а процедуры создания предприятий с иностранными инвестициями будут упрощены", - говорится в документе.