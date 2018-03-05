Китайские власти увеличат инвестиции в экономику на 6% в 2018 году

ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Внутренние государственные инвестиции в развитие экономики Китая в 2018 году составят 537,6 миллиардов юаней (85 миллиардов долларов), говорится в проекте плана социально-экономического развития страны.

"Государственное инвестирование в 2018 году продолжит играть лидирующую роль, из центрального бюджета на этот год будут выделены 537,6 миллиардов юаней, что на 30 миллиардов юаней (5 миллиардов долларов) больше показателей прошлого года ", - говорится в документе.

Отмечается, что основная господдержка будет направлена в сельскохозяйственный сектор, на развитие сельских районов и улучшение условий жизни в удалённых регионах, на развитие инноваций, защиту окружающей среды и обеспечение социальной безопасности.

Власти намерены также опубликовать правила и нормы, которые будут регулировать распределение государственных инвестиций.