Премьер: Китай ускорит реформы в финансовом секторе

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. Власти Китая намерены форсировать реформы в финансовом секторе, говорится в докладе о работе правительства с которым выступает премьер КНР Ли Кэцян на открытии сессии высшего законодательного органа страны - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Мы будем реформировать и модернизировать систему оказания финансовых услуг, окажем поддержку финансовым институтам в расширении бизнеса, сфокусируемся на решении проблем малого и микробизнеса, для которых представляет сложность получение доступа к финансированию", - заявил Ли Кэцян.

Китайский премьер также заявил, что власти расширят роль рынка страхования в защите от финансовых рисков.