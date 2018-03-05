Главе ФТС внесли представление после проверки прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 5 мар - ПРАЙМ. Руководителю ФТС внесено представление по результатам прокурорской проверки после жалоб участников ВЭД на завышение таможенной стоимости ввозимых товаров, сообщил замгенпрокурора России Александр Буксман, открывая заседание межведомственной рабочей группы Минвостокразвития и Генпрокуратуры по защите прав инвесторов в ДФО.

"Кроме того, с учетом многочисленных нареканий, жалоб по поводу необоснованного завышения таможенной стоимости ввозимых участниками ВЭД товаров, после проведения детальной проверки и обнаружения нарушений со стороны работников таможенной службы внесено представление руководителю Федеральной таможенной службы", - сказал Буксман.

В состав группы по защите прав инвесторов входят представители Генпрокуратуры России, Минвостокразвития России, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока.