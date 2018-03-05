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Никифоров: Программа устранения цифрового неравенства в РФ продлится до 2024 г


НОВОСИБИРСК, 5 мар - ПРАЙМ. Программа устранения цифрового неравенства в связи с недофинансированием прошлых лет и увеличением масштаба потребует работы до 2024 года, заявил в понедельник журналистам в Новосибирске глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Ежегодно выделяется около 12,5 миллиарда рублей. Это средства, которые операторы связи перечисляют в так называемый фонд универсальной услуги связи. В целом реализация программы потребует работы до 2024 года", - сказал министр.

Он пояснил, что из-за сокращения финансирования предыдущих лет произошла определенная сдвижка программы по срокам. Кроме того, масштаб самой программы расширен.

"Речь идет не просто о подключении малых населенных пунктов, но и подключении ключевых учреждений, поэтому это просто чуть больший объем работ. Отрадно, что такие регионы, как Новосибирская область, занимают активную позицию, и происходит объединение федеральных и региональных усилий", - сказал Никифоров.

Министр добавил, что непосредственно на прокладку и подключение волоконно-оптических линий связи в период действия программы потребуется выделения около 12 миллиардов рублей ежегодно.

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