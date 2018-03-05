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Шувалов поручил ряду ведомств подготовить пилотные проекты с инфраструктурной ипотекой


МОСКВА, 5 мар /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил ряду ведомств подготовить пилотные проекты по развитию инфраструктуры, в том числе дорог, с использованием инфраструктурной ипотеки, следует из опубликованных на сайте кабинета министров указаний.

"Минэкономразвития России, Минфину, Минтрансу, Минстрою, Минэнерго с участием АО "УК РФПИ" обеспечить реализацию пилотных проектов по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству и ремонту автомобильных дорог, с привлечением частного капитала в рамках нового механизма — "инфраструктурной ипотеки", стимулирующего использование наилучших практик для повышения качества работ и снижения их стоимости", — говорится в указании.

Срок исполнения поручения — до 15 августа. Указания даны в целях реализации поручений глава государства Владимира Путина по итогам заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Инфраструктурная ипотека – привлечение средств с рынка для финансирования инфраструктуры с последующим расчетом через определенное количество времени из бюджета, пояснял ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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