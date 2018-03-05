FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Цифровая экономика помогает обеспечить качество дистанционных госуслуг - Шувалов


САРАТОВ, 5 мар /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Цифровая экономика является инструментом для обеспечения качества дистанционных государственных и муниципальных услуг, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Я бы не сказал, что цифровая экономика наиважнейшая, просто мы относимся к цифре, как к инструменту для того, чтобы как можно быстрее переложить качество сегодняшней нашей экономики совершенно в другое", - сказал он журналистам на площадке Саратовского экономического форума.

"То есть это когда скорости становятся значительно быстрее, но и качество всего того, что мы через эти скорости получаем, тоже измененное. Если раньше какое-то время назад технологии новые давали доступ к скорости, то теперь вместе со скоростью приходит и качество. Поэтому мы относимся к цифровой экономике, как к инструменту, который это позволит сделать", - отметил Шувалов.

Он заметил, что цифровая экономика позволит обеспечить современное государственное и муниципальное управление, в частности, дистанционное предоставление государственных или муниципальных услуг.

"Это будет касаться безопасности дорожного движения, потому что сегодня цифровые технологии позволяют обеспечить полную отслеживаемость (правонарушений – ред.) и неотвратимость наказания за нарушение правил дорожного движения. Это совершенно новые способы управления производствами, это совершенно другие способы лечения и диагностики и совершенно новые способы получения образования как в школах, в дополнительных учебных центрах и через систему высшего образования", - добавил первый вице-премьер.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ