FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Египет и Саудовская Аравия договорились создать инвестфонд с капиталом $16 млрд


Мировая экономика

КАИР, 5 мар /ПРАЙМ/. Египет и Саудовская Аравия договорились о создании совместного инвестиционного фонда с капиталом в 16 миллиардов долларов для привлечения саудовских капиталовложений в проекты в различных египетских провинциях, говорится в заявлении пресс-службы египетского президента.

"Проекты будут подбираться из "инвестиционной карты" Египта, подготовленной министерством инвестиций и международного сотрудничества, а также другими министерствами и ведомствами", - говорится в документе.

Это заявление было опубликовано по итогам визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Египет, который стал первым пунктом его международного турне.

По данным арабских СМИ, на египетском побережье Красного моря может быть реализован саудовский мега-проект NEOM, предполагающий создание десятков новых современных морских курортов на территории сразу трех государств - Саудовской Аравии, Египта и Иондании.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в октябре прошлого года представил проект создания глобального инновационного города NEOM. Финансирование будет осуществляться за счет госсредств, ресурсов саудовского госинвестфонда PIF и частных инвестиций. Предполагается привлечь 0,5 триллиона долларов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ