Египет и Саудовская Аравия договорились создать инвестфонд с капиталом $16 млрд

КАИР, 5 мар /ПРАЙМ/. Египет и Саудовская Аравия договорились о создании совместного инвестиционного фонда с капиталом в 16 миллиардов долларов для привлечения саудовских капиталовложений в проекты в различных египетских провинциях, говорится в заявлении пресс-службы египетского президента.

"Проекты будут подбираться из "инвестиционной карты" Египта, подготовленной министерством инвестиций и международного сотрудничества, а также другими министерствами и ведомствами", - говорится в документе.

Это заявление было опубликовано по итогам визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в Египет, который стал первым пунктом его международного турне.

По данным арабских СМИ, на египетском побережье Красного моря может быть реализован саудовский мега-проект NEOM, предполагающий создание десятков новых современных морских курортов на территории сразу трех государств - Саудовской Аравии, Египта и Иондании.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в октябре прошлого года представил проект создания глобального инновационного города NEOM. Финансирование будет осуществляться за счет госсредств, ресурсов саудовского госинвестфонда PIF и частных инвестиций. Предполагается привлечь 0,5 триллиона долларов.